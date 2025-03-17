Samsun'da kırsaldaki başıboş köpekler toplanacak

İHA

Türkiye genelinde başıboş sokak hayvanların yol açtığı tehlikelerle mücadele sürüyor.

Konu ile ilgili çıkartılan kanun gereği sokak hayvanlarının toplanarak barınaklara götürülmesi gerekiyor.

Samsun, bu konuda harekete geçen illerden birisi oldu.

Samsun İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı; Vali Orhan Tavlı’nın başkanlığında, şehrin ileri gelenleri ve ilgili kurumların müdürleri, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası ve Samsun HAYTAP temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

KRİTİK KARARLAR ALINDI

Toplantıda; Samsun’da bulunan hayvan bakımevlerinin mevcut kapasitelerinin yeterli olup olmadığı değerlendirildi, hayvan bakımevi olan belediyelerin kapasite artışı yapması, nüfusu yirmi 5 bini aşan belediyelerin hayvan bakımevlerini tamamlaması, hayvan bakımevleri yapılıncaya kadar nüfusa bakılmaksızın tüm ilçe belediyelerinin doğal yaşam alanlarını ivedilikle oluşturması, bakımevi ve doğal yaşam alanlarının yer tahsis süreçlerinde talep edilen kurum görüşleri ile ilgili koordinasyon sürecinin hızlandırılması kararlaştırıldı.

KİMLİKLENDİRİLEMEYEN KÖPEKLER TOPLANACAK

Ayrıca, hayvan bakımevlerinde bulunan sahiplendirilmeye uygun köpeklerin sahiplendirilme süreçlerinin etkin bir şekilde uygulanması, kırsal bölgelerde bulunan kayıt altına alınmamış köpeklerin il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri personelleri tarafından dijital kimliklendirilmelerinin ivedilikle yapılması, kırsal bölgelerdeki kimliklendirilmeyen köpeklerin belediyeler tarafından toplanılması da kararlaştırılan diğer konulardan.

SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEYENLERE YAPTIRIM UYGULANACAK

Samsun Valisi Orhan Tavlı, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen kurum ve kişilerle ilgili adli ve idari yaptırım uygulanacaktır." dedi.