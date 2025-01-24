Samsun'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

İHA
Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu Karayolu'nun 30. kilometresi Eğerceli mevkiinde saat 00.30 sıralarında, Emir Can G. idaresindeki 55 ET 689 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Bariyere çarpıp takla atan araç, tarlaya yuvarlanıp ters döndü.
Kazada araç sürücüsü Emir Can G. (22), Emre S. (19) ve Feride O. (19) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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