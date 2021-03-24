Euro
9.4082
-0.56%
Dolar
7.9427
0.03%
Altın
442.95
0.46%
Borsa
1.414
2.64%
Bitcoin
432.000
-1.46%
EXEN Coin
12.68
1.35%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Samsun'da koronavirüslü pazarcı tezgahta yakalandı

    Samsun'da koronavirüs testi pozitif olan E.A., pazarda sebze meyve tezgahının başında satış yaparken yakalandı.
    • DHA
    • 24.03.2021 - 22:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da koronavirüslü pazarcı tezgahta yakalandı

    Çarşamba Belediyesi'nde görevli zabıta memurları Doğuyaka Kapalı Pazar'ında denetim yapmaya başladı.

    E.A.'nın(48) sebze meyve satışı yaptığı tezgahı denetleyen ekipler, pazarcının Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sordu.

    TEMASLI VE POZİTİF OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    E.A., telefonunun yanında olmadığını söyleyerek HES kodunu vermek istemedi. Kimlik bilgileri üzerinden yapılan sorguda, kızının koronavirüs olması sebebiyle E.A.'nın da temaslı olarak karantina da olması gerektiği anlaşıldı.

    Samsun da koronavirüslü pazarcı tezgahta yakalandı #1

    Yapılan detaylı sorgulamada ise E.A.'nın da PCR testinin pozitif olduğu öğrenildi. Zabıta ekiplerince cezai işlem uygulanan E.A., Samsun il merkezinde karantinaya alınmak üzere yurda yerleştirildi.

    Samsun da koronavirüslü pazarcı tezgahta yakalandı #2

    Samsun da koronavirüslü pazarcı tezgahta yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir