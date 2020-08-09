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Samsun'da şehide veda
- AA
- 09.08.2020 - 14:50
Dün Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural şehit düşmüştü.
Şehit Süleyman Ural , memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
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ÖNCE BABAEVİNDE HELALLİK ALINDI
Şehit Ural'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, babaevinin önünde helallik alınmasının ardından Çekalan Mahallesi'ndeki aynı adı taşıyan camiye götürüldü.
İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, mahalle kabristanlığına defnedildi.
Törende, şehidin annesi Arife ve babası Aslan Ural ile kardeşlerini yakınları teskin etmeye çalıştı.
DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU
Şehit Süleyman Ural'ın 5 ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.