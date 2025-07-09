Samsun'da su kanalları taştı: Tarım arazileri zarar gördü

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Örencik Mahallesi’nde yaşanan su baskını, ekili arazilerde büyük zarara yol açtı. Bölgeyi ziyaret eden Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, taşkın nedeniyle altı ailenin tarlalarının sular altında kaldığını belirtti. Ekili ürünlerin yaklaşık 70 santimetre suya gömüldüğünü ifade eden Tosuner, özellikle tütün üreticilerinin ciddi mağduriyet yaşadığını vurguladı.

"ÇİFTÇİLERİMİZ ZOR DURUMDA"

Tosuner, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün tarımı destekleyen önemli bir kurum olduğunu hatırlatarak, zarar gören çiftçilere gereken desteğin sağlanacağına inandığını söyledi: "Buradaki çiftçilerimiz zor durumda. Bu mağduriyetin giderileceğini umut ediyoruz"

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespiti için tutanak hazırladığını belirten Tosuner, DSİ ve sulama birliklerinin de bölgedeki incelemelerini tamamladığını ve zararın karşılanacağı yönünde bilgi verdiklerini aktardı.

"ZARARIMIZ BÜYÜK"

Tütün üreticisi Mustafa Kurt ise 5 dönümlük arazisinde büyük zarar oluştuğunu belirterek, “850 bin lira avans aldım. Ancak DSİ’nin su kanalını temizlememesi nedeniyle taşkın yaşandı. Altı çiftçi bu durumdan etkilendi. Zararımız büyük. Eğer ödemeleri yapamazsak ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız.” diye konuştu.