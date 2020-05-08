Samsun'da tedavi gören aile hekimi koronavirüsü atlattı

Virüsü yenerek meslektaşlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edilen aile hekimi Mehmet Bür, “Durumum çok ağırdı ve beni resmen çukurdan çıkardınız” dedi.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan 51 yaşındaki Mehmet Bür, koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmazı üzerine tedaviye alındı.

SOLUNUM SIKINTISI YAŞAYINCA YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yaklaşık 1 hafta Merzifon Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Bür, durumunun ağırlaşması üzerine Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakımda tedavi görmeye başladı.

İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ UYGULANDI

Yüksek akımlı oksijen tedavisi, immün plazma ve ilaç tedavisi uygulanan Bür, 2 haftanın ardından sağlığına kavuştu.

Yeni test sonuçları, negatif çıkan Mehmet Bür, sağlık kontrollerinin ardından, hastaneden meslektaşlarının alkışları arasında taburcu edildi.

"BENİ ÇUKURDAN ÇIKARDINIZ"

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bür, “Aslında diyecek çok bir şey yok. Durumum çok ağırdı ve beni resmen çukurdan çıkardınız. Herkesin emeğine sağlık” dedi.