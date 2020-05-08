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    Samsun'da tedavi gören aile hekimi koronavirüsü atlattı

    Virüsü yenerek meslektaşlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edilen aile hekimi Mehmet Bür, “Durumum çok ağırdı ve beni resmen çukurdan çıkardınız” dedi.
    • DHA
    • 08.05.2020 - 16:02
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    Samsun'da tedavi gören aile hekimi koronavirüsü atlattı

    Amasya’nın Merzifon ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan 51 yaşındaki Mehmet Bür, koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmazı üzerine tedaviye alındı.

    SOLUNUM SIKINTISI YAŞAYINCA YOĞUN BAKIMA ALINDI

    Yaklaşık 1 hafta Merzifon Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Bür, durumunun ağırlaşması üzerine Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakımda tedavi görmeye başladı.

    İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ UYGULANDI

    Yüksek akımlı oksijen tedavisi, immün plazma ve ilaç tedavisi uygulanan Bür, 2 haftanın ardından sağlığına kavuştu.

    Yeni test sonuçları, negatif çıkan Mehmet Bür, sağlık kontrollerinin ardından, hastaneden meslektaşlarının alkışları arasında taburcu edildi.

    "BENİ ÇUKURDAN ÇIKARDINIZ"

    Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bür, “Aslında diyecek çok bir şey yok. Durumum çok ağırdı ve beni resmen çukurdan çıkardınız. Herkesin emeğine sağlık” dedi.

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