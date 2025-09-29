Samsun’da toplu taşımada yeni dönem: Uygulama resmen başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda modern ve teknolojik bir adım atıyor.

Kent estetiğine uygun olarak tasarlanan “Yeni Nesil Durak”larla yolcular artık bekleme sürelerini daha konforlu ve teknolojiyle iç içe geçirecek.

İlk etapta şehrin 5 farklı noktasına kurulan duraklar, toplamda 152 noktada hizmete girecek ve montaj çalışmalarının bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Yeni duraklar, bilgi ekranları, Wi-Fi erişimi ve akıllı sistemlerle yolculara interaktif bir deneyim sağlayacak.

ULAŞIM ARTIK DAHA KONFORLU VE TEKNOLOJİK

İHA'da yer alan habere göre, Yeni duraklarda LED ekranlar aracılığıyla otobüs hat bilgileri, sefer saatleri ve önemli duyurular anlık olarak paylaşılacak.

Görme engelli vatandaşlar için sesli anons sistemi de kurulan duraklar, USB şarj üniteleriyle yolcuların cihazlarını beklerken şarj etmesine imkan tanıyor.

Ayrıca duraklarda kullanılan güneş enerji sistemleri sayesinde enerji tasarrufu sağlanarak çevre dostu bir uygulama hayata geçirilmiş oluyor.