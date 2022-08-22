Samsun'da yaşayan down sendromlu Hanife'ye damatsız düğün

Kızının çocukluk hayalini gerçekleştiren fedakar anne, sazlı sözlü damatsız düğün yaparak Henife'ye gelinlik giydirdi.

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki down sendromlu Hanife Bektaş, hayaline kavuştu.

Anne Şadiye Bektaş, 17 yıl önce eşini kaybetti.

Özel eğitim öğrencisi olan kızının çocukluk hayalini gerçekleştirmek için hazırlıklar yaptı.

Düğün merasimi gerçekleştirildi

Komşuları Şehit Uzman Çavuş Mehmet Boşnak’ın eşi Emel Boşnak’ın girişimleri ile düğün merasimi gerçekleştirildi.

Sazlı, sözlü, damatsız düğün

Damatsız gerçekleştirilen düğününe gelen konuklar gelinlik hasretini dindiren Boşnak ailesinin mutluluğunu paylaştı.

İHA'nın aktarımına göre; sazlı sözlü damatsız düğünde hayalini kurduğu gelinliği giyen Hanife, misafirlerle karşılıklı göbek attı.









