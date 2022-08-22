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    Samsun'da yaşayan down sendromlu Hanife'ye damatsız düğün

    Kızının çocukluk hayalini gerçekleştiren fedakar anne, sazlı sözlü damatsız düğün yaparak Henife'ye gelinlik giydirdi.
    • 22.08.2022 - 18:02
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    Samsun'da yaşayan down sendromlu Hanife'ye damatsız düğün

    Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki down sendromlu Hanife Bektaş, hayaline kavuştu.

    Anne Şadiye Bektaş, 17 yıl önce eşini kaybetti.

    Özel eğitim öğrencisi olan kızının çocukluk hayalini gerçekleştirmek için hazırlıklar yaptı.

    Düğün merasimi gerçekleştirildi

    Komşuları Şehit Uzman Çavuş Mehmet Boşnak’ın eşi Emel Boşnak’ın girişimleri ile düğün merasimi gerçekleştirildi.

    Samsun da yaşayan down sendromlu Hanife ye damatsız düğün #1

    Sazlı, sözlü, damatsız düğün

    Damatsız gerçekleştirilen düğününe gelen konuklar gelinlik hasretini dindiren Boşnak ailesinin mutluluğunu paylaştı.

    İHA'nın aktarımına göre; sazlı sözlü damatsız düğünde hayalini kurduğu gelinliği giyen Hanife, misafirlerle karşılıklı göbek attı.

    Samsun da yaşayan down sendromlu Hanife ye damatsız düğün #2

    Samsun da yaşayan down sendromlu Hanife ye damatsız düğün #3

    Samsun da yaşayan down sendromlu Hanife ye damatsız düğün #4


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