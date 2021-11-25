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Samsun'da yaşlı kadın, 1 milyon liralık altınlarını dolandırıcıya kaptırdı

Samsun'da yaşlı kadın, 1 milyon liralık altınlarını dolandırıcıya kaptırdı

Samsun'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen yaşlı kadın piyasa değeri 1 milyon lira olan altınlarını elden teslim ederek dolandırıldı.