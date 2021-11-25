Samsun'da yaşlı kadın, 1 milyon liralık altınlarını dolandırıcıya kaptırdı
- İHA
- 25.11.2021 - 21:37
Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları 81 yaşındaki G.K. adlı yaşlı kadını korkutup kandırdı.
1 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ ALTINLARINI KENDİ ELİYLE VERDİ
Yaşlı kadının evine giden dolandırıcılar piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1 adet beşibirlik altın, 2 adet Atatürk armalı altın, 2 adet 500'lük Reşat altın, 2 adet Reşat armalı altın, 2 adet Reşat altın, 3 adet Ata lira, 1 adet yarım altın, 32 adet çeyrek altın, 9 adet Ata arma altın, 18 adet yarım Ata altın, 11 adet yaklaşık 150 gram olan altın bilezik, 1 adet yaklaşık 40 gram olan altın hazır bilezik, 2 adet taşlı altın yüzük, 1 çift altın kol düğmesi ve 1 adet altın antik gerdanlığı alıp kaçtı.
DOLANDIRILDIĞINI ANLAYAN YAŞLI KADIN, ŞİKAYETTE BULUNDU
Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.