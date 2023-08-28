Samsun'da yol kenarına atılan sigara izmariti yangın çıkardı

DHA
Duyarsız vatandaşların sebep olduğu yangınlar, onlarca alanın küle dönmesine neden oluyor..
Bunlardan bir tanesi de Samsun'da yaşandı..
Rüzgarla birlikte büyüyen yangın söndürüldü
Kavak ilçesi Hacıömer mevkisinde Samsun-Ankara kara yolunun kenarında örtü yangını çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbarla gelen Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.
Soruşturma başlatıldı
Yoldan geçen bir sürücünün attığı izmaritten kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.