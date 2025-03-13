Samsun'da zincirleme kaza: 4 yaralı

İHA

Samsun-Sinop karayolunda, Samsun istikametine seyir halinde olan Onur Mert B.'nin (20) kullandığı 55 BB 252 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Taner H. (20) idaresindeki 55 ARL 763 plakalı cipe ve Meskut K. (66) yönetimindeki 55 JR 55 plakalı otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak elektrik direğine vurdu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 55 BB 252 plakalı otomobil sürücüsü Onur Mert B. ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Emin Ö. (15), Burak B. (17) ve Hasan Efe B. (17) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.