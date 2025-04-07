Şanlıurfa ve Adıyaman'da toz taşınımı

AA & Ensonhaber

Şanlıurfa’da gece saatlerinde etkisini hissettiren toz taşınımı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini sürdürdü. Şehri adeta gri bir örtü gibi saran toz bulutu, görüş mesafesini düşürürken, sokaklarda duran araçların üzeri de kalın bir toz tabakasıyla kaplandı.

ADIYAMAN

Adıyaman’da ise sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan toz taşınımı, öğleye doğru da varlığını hissettirmeye devam etti. Kentin birçok noktasında hava bulanıklaşırken, sürücüler düşen görüş mesafesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Park halindeki araçlar burada da toza bürünmüş haldeydi.

Güneydoğu'da günlük hayatı sekteye uğratan bu doğa olayı, vatandaşları maske kullanmaya ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya yöneltti.