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Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.