Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İHA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Mezra kırsal mahallesinde, akraba iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Silahlı kavgada yaralananlar tedavi altında
Olayda A.A. (22) ve E.A. (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma olayın gerçekleştiği mahalle ve hastenede geniş güvenlik önemleri alırken, olayla ilgili incelem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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