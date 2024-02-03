İHA
Şanlıurfa'da ilginç bir olay yaşandı.
Uydu üzerinden yayın yapan BFZ Türk isimli yerel bir televizyon kanalı ana haber bültenini elektriksiz izleyicilere aktardı.
Telefon ışığında haber sundu
Saat 19.00'daki ana haber bülteni için jeneratör ile çalıştırılan kameraların önüne geçen sunucu Ömer Yılan, telefonun ışığını da kullanarak haberleri sundu.
İl genelinde sürekli elektrik sorunu yaşandığını belirten Yılan, isim vermeden elektrik şirketine tepki gösterdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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