Şanlıurfa'da aşırı yağış sele neden oldu: 9 kişi kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan yağışlı hava, zaman zaman olumsuzluklara neden oldu.

Dün geceden beri etkisini sürdüren yağış, Viranşehir'in bazı noktalarında sele yol açtı.

Selin yaşandığı Viranşehir Buğday Pazarı'nda 9 kişilik aile, bir otomobilin içinde mahsur kaldı.

OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Mahsur kalan ailenin kurtarılması için ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden ekipler, su tahliyesi ve kurtarma çalışması başlattı.

9 KİŞİ KURTARILDI

Ekipler, bölgede bulunan kepçe yardımıyla aracı güvenli yere taşıyarak 9 kişiyi kurtardı.

Yetkililer, yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.