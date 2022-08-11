Şanlıurfa'da beton mikserinde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da beton mikserinin lastiğinde çıkan yangın istasyon çalışanları tarafından müdahale edilerek etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa'da gece saatlerinde Suruç ilçesinde İsa T.’nin kullandığı beton mikseri seyir halindeyken alev aldı.

Araçta yangın çıktı

Lastik kısmında yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı benzin istasyonuna sürdü. İstasyonun bahçesine gelen araca çalışanlar su ve yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Yangının büyümesini engelleyen istasyon çalışanları, yakıt pompalarına da sıçramasını engelleyerek büyük bir facianın önüne geçti.





Alevler söndürüldü

İHA'nın haberine göre, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, istasyon çalışanlarının kontrol altında tuttuğu alevlere müdahale ederek söndürdü

Olayı anlatan istasyon işletmecisi Yıldırım Kılıç, yanan aracın istasyona doğru geldiğini ve istasyonda bulunan yangın söndürme tüpleri ve su ile müdahale ederek söndürdüklerini söyledi.



