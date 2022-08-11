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    Şanlıurfa'da beton mikserinde çıkan yangın söndürüldü

    Şanlıurfa'da beton mikserinin lastiğinde çıkan yangın istasyon çalışanları tarafından müdahale edilerek etkisiz hale getirildi.
    • 11.08.2022 - 03:26
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    Şanlıurfa'da beton mikserinde çıkan yangın söndürüldü

    Şanlıurfa'da gece saatlerinde Suruç ilçesinde İsa T.’nin kullandığı beton mikseri seyir halindeyken alev aldı.

    Araçta yangın çıktı

    Lastik kısmında yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı benzin istasyonuna sürdü. İstasyonun bahçesine gelen araca çalışanlar su ve yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

    Yangının büyümesini engelleyen istasyon çalışanları, yakıt pompalarına da sıçramasını engelleyerek büyük bir facianın önüne geçti.

    Şanlıurfa da beton mikserinde çıkan yangın söndürüldü #1

    Alevler söndürüldü

    İHA'nın haberine göre, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, istasyon çalışanlarının kontrol altında tuttuğu alevlere müdahale ederek söndürdü

    Olayı anlatan istasyon işletmecisi Yıldırım Kılıç, yanan aracın istasyona doğru geldiğini ve istasyonda bulunan yangın söndürme tüpleri ve su ile müdahale ederek söndürdüklerini söyledi.

    Şanlıurfa da beton mikserinde çıkan yangın söndürüldü #2

    Şanlıurfa da beton mikserinde çıkan yangın söndürüldü #3


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