İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, 10 bin 538 bina yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı olarak belirlendi. Deprem sonrası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde yaşayan afetzedeler için hızla harekete geçerek konut yapımına başladı. Afetzedelerin yaralarını sarmak için yapılan bu çalışmalar, bölgeyi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyor.

KIŞ ÖNCESİ SICAK YUVALARINA KAVUŞTULAR

TOKİ tarafından Şanlıurfa'nın merkez ilçelerinde yürütülen konut projeleri kapsamında, Eyyübiye’de 3 bin 202, Karaköprü’de 733, Birecik’te ise 534 olmak üzere toplamda 4 bin 469 konutun inşası etaplar halinde devam ediyor. Tünel kalıp sistemiyle inşa edilen 2+1 ve 3+1 dairelerin yer aldığı bu bölgelerde, sadece konutlar değil, aynı zamanda çocuk oyun alanları, spor sahaları, otoparklar, yeşil alanlar ve dükkanlar da yer alıyor. Şubat ayında tamamlanan Eyyübiye'deki 363 konut, hak sahiplerine teslim edildi. Depremzede aileler, anahtarlarını alıp yeni evlerine taşınarak, soğuk kış günleri gelmeden sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"ESKİ EVLERİMİZDEN DAHA İYİ"

Depremzede Mustafa Tumbul, yaşadığı zorlu günleri şu sözlerle anlattı:

6 Şubat’ta Türkiye büyük bir felaketle sarsıldı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, gereken her şeyi yaptılar. O günlerde kiralık ev arıyorduk, bulmak imkânsızdı. Ama bir yıl içinde yeni evlerimizi teslim aldık. Şimdi sıcak yuvamızda huzurla oturuyoruz. Allah bize destek olan iyi insanları başımızdan eksik etmesin. Devletimiz de daim olsun. Yeni evlerimiz, eskilerinden çok daha güzel. Geniş park alanları, oyun sahaları var; çocuklarımız ve torunlarımız buraya geldiklerinde ayrılmak istemiyorlar. Eskiden arabamızı park edecek yer bulamazdık, şimdi ise her şey çok daha rahat. Çok mutluyuz, Allah herkese nasip etsin.

"ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Depremzede Zemzem Tumbul, duygularını şöyle dile getirdi: