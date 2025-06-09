Şanlıurfa'da gece yarısı yangın paniği

İHA

Şanlıurfa'da Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'nde bulunan boş arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çıkan otluk yangını, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili emniyet ekipleri inceleme çalışmaları başlattı.