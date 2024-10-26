Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Şanlıurfa'nın Esentepe Mahallesi'ndeki şehirler arası otobüs terminalinde meydana gelen olayda, otogar kapısında bekleyen G.K., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

BACAĞINDAN VURUP KAÇTI

Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan G.K. yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Olay anında otogarda bulunan kadın ve çocukların tedirginlik yaşadığı belirtildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. G.K., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.