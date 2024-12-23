Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
İHA

Şanlıurfa'da Şirinkuyu Mahallesi Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı’nda, M.E.G. idaresindeki 34 FDA 521 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Halime Ayverdi’ye çarptı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ayverdi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar