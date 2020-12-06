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    Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda 10 kişi yakalandı

    Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
    • AA
    • 06.12.2020 - 14:17
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    Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda 10 kişi yakalandı

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik 27 Kasım'da düzenlediği operasyonda yakalanan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    7 KİŞİ TUTUKLANDI

    Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Operasyonda adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

    Şanlıurfa da PKK/KCK operasyonunda 10 kişi yakalandı #1

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