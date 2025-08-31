Şanlıurfa'da şantiyede işçiler birbirine girdi

Şanlıurfa'da yapımı süren bir konut şantiyesinde meydana gelen olayda, aynı şantiyede çalışan iki işçi grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, taş, sopa ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 İŞÇİ YARALANDI

Kavgada yaralanan 2 işçi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÜÇLÜKLE AYIRDILAR

Kavga ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde işçilerin birbirine saldırdığı ve çevredekilerin kavgayı ayırmakta güçlük çektiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.