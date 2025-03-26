Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İHA

Şanlıurfa'da Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, iddiaya göre bir anda alev almaya başladı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.