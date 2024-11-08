Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

DHA
Güvenlik güçlerinin toplum güvenliğini sağlama amacıyla yürüttüğü operasyonlar kesintisiz bir şekilde sürüyor.
Bu kapsamda son operasyon Şanlıurfa'da yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silahlanmanın önüne geçmek için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası Viranşehir ilçesinde 6 adrese operasyon düzenledi.
SİLAH VE MÜHİMMATLARA EL KONULDU, 5 GÖZALTI
Termal kameraların kullanıldığı aramalarda saman balyaları, taş ve toprak altında gizlenmiş 8 tüfek, 3 tabanca, 2 el bombası, 15 şarjör ve 614 mermi ele geçirildi.
Silah ve mühimmata el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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