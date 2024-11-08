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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda saman balyaları ile taş ve toprak altına gizlenmiş çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.