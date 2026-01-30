Şanlıurfa’da sis ve yağış hayatı olumsuz etkiledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis ve yağmur, kent genelinde günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler dikkatli seyretmek zorunda kaldı.

GÖRÜŞ MESAFESİ KRİTİK SEVİYELERE İNDİ

Kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlar ve yüksek kesimlerde de yoğunlaşan sis, özellikle ana arterlerde etkili oldu. Şanlıurfa-Gaziantep ile Şanlıurfa-Adıyaman kara yollarında görüş mesafesinin, bazı noktalarda 20 ila 25 metreye kadar düştüğü belirtildi.

TRAFİK EKİPLERİNDEN UYARI

Sis ve yağış nedeniyle sahada görev yapan trafik ekipleri, sürücülere hızlarını düşürmeleri, takip mesafesini korumaları ve sis farlarını kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yetkililer, kentte etkili olan sisli ve yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiğini bildirdi.