Şanlıurfa'da tırnakçılık yaparken yakalanan kadınlar esnafa saldırdı
- 30.04.2022 - 18:18
- Güncelleme : 30.04.2022 - 18:56
Şanlıurfa'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Osmaniye ve Kahramanmaraş’tan gelen 6 kadın, bayram öncesi vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı iş yerlerine girerek, tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapmaya başladı.
Esnaf tarafından fark edilen kadınlar kaçmaya çalıştı. Esnaftan birisi ise cep telefonuyla kaçan kadınları hem görüntülemeye hem de kovalamaya başladı.
Kendilerini çeken esnafa terlikle saldırdı
DHA'nın haberine göre, görüntülendiklerini fark eden kadınlar ise çekim yapan esnafa terlik ve taş fırlatarak, hakaret etti. Bu anlar esnafın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheli kadınlar, kendilerini aratmamak için çöp kutusundan aldıkları çöpleri kıyafetlerinin içerisine doldurdu.
Şanlıurfa'da tırnakçılık yaparken yakalanan kadınlar esnafa saldırdı VİDEO
600 lirayı iade eden kadınlar serbest bırakıldı
Polis merkezine götürülen kadınlar, çaldıkları 600 lirayı iade edince esnaf da şikayetlerinden vazgeçti.
6 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.