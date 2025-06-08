Şanlıurfa'da traktör devrildi: 3 yaralı

İHA
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Çakallı kırsal Mahallesi'nde Metin B.’nin kullandığı 63 LK 285 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada sürücü ile 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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