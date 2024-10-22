Şanlıurfa’da yaşlı çifti yangın ayırdı

İHA

Şanlıurfa'da Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi’nde 6 katlı binanın 2’nci katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede tüm evi saran yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

YATALAK ADAM YAŞAMINI YİTİRDİ

Yangında, yatalak olduğu öğrenilen Fethi Kaban (80) olay yerinde hayatını kaybederken, eşi İslim Kaban (78) ağır yaralı olarak Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin evde incelemesinin ardından yaşlı adamın cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.