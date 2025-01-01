Şanlıurfa'da yeni yılın ilk trafik kazası: 1 ölü

İHA
Şanlıurfa'da Eyyübiye ilçesine bağlı Asya Mahallesi çevre yolu üzerinde M.Ç. idaresindeki 34 BDT 412 plakalı otomobil, Sabiha Küçükkoç'a (36) çarptı.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ ANLAŞILDI
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Küçükkoç'un cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Sürücü M.Ç. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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