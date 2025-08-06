Sapanca Gölü alarm veriyor: Su miktarı kritik seviyenin altına düştü

Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle yazın yeteri kadar yağış düşmemesi, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerin etkisiyle göl, baraj, nehir ve akarsu gibi su kaynaklarında kuraklık yaşanıyor.

Uzun zamandır yeterli yağış almayan Sapanca Gölü'nde de seviye, artan su kullanımı ve yüksek sıcaklıktan kaynaklanan buharlaşmayla kritik seviye olan 29,90 metrenin altına düşerek 29,80 metre oldu.

SUYUN ÇEKİLMESİYLE TAŞ KALINTILARI ÇIKTI

Göldeki suyun çekilmesi sonucu tarihi olduğu değerlendirilen taş kalıntılar ortaya çıktı, sandallar karaya oturdu.

EYLEM PLANI DEVREYE ALINACAK

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su miktarı "kritik" seviyenin altına düşen göl için acil eylem planını devreye alacak.

Buna göre gölün su seviyesinin 10 santimetre daha azalarak 29,70 metreye düşmesi durumunda şehrin geleceğini korumak için endüstri alanında kesintiler, park ve bahçe sulamalarının durdurulması, tarımsal faaliyetlerde içme suyu kullanımını önlemek için denetimlerin artırılması, turistik tesislerde bulunan veya süs niteliğinde olan havuzlara su verilmemesi, konut ve ticari aboneliklerde su tüketimi yüksek olanların takip edilmesi gibi tedbirler alınacak.

Bu çalışmalarla Sapanca Gölü'nün su seviyesindeki azalma hızının önüne geçilmesi planlanıyor.

SUYU TASARRUFLU KULLANMA ÇAĞRISI

Ayrıca yetkililer, son 5 yılın ortalamasına göre su seviyesinde 149 santimlik kayıp yaşanan gölün kıyıdan yaklaşık 20 metre çekilmesi, kuruyan dere yatakları ve kaybolan binlerce metreküp su nedeniyle suyu tasarruflu kullanma çağrısında bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da Sapanca ve Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik ve Seyfe göllerindeki kuraklık riski için "acil eylem planı" hazırlanacak.