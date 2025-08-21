Sapanca Gölü alarm veriyor: Su seviyesi tarihi dipte

Sapanca Gölü için tehlike çanları çalmaya devam ediyor...

Sakarya ve Kocaeli şehirlerinde milyonlarca kişinin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü, 2025 yılının Nisan ayından sonra alarm vermeye başladı.

10 Mart tarihinde su kotunun 30,69 metre olarak ölçülen ve uzun yıllardaki en düşün seviyesinde olduğu değerlendirilen göl için Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyon toplantısı düzenlendi.

SU TASARRUFU İÇİN BAZI KARARLAR ALINDI

17 Mart'ta yapılan toplantıda, tasarruflu su kullanımını teşvik etmek gayesiyle halkı bilgilendirme faaliyetlerinde bulunması, SASKİ içme suyu isale hatlarında kayıp-kaçak denetiminin arttırılması, SASKİ tarafından 2025 yılı içerisinde bahçe sulaması bünyesinde talep edilen aboneliklerin verilmemesi, içme suyunun kontrollü bir şekilde çekim yapılması, su tasarrufuna yönelik vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, alternatif içme suyu kaynağı olarak düşünülen depolama tesislerinin ivedilikle yapılması, Sapanca Gölü havzasından su tahsisi olan kaynak suyu ve doğal mineralli su kullanan fabrikalarının kaynak noktalarında yüzde 30 oranında can suyu bırakması için SASKİ ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) tarafından takip edilmesi, Sapanca Gölü'nü besleyen kaynaklar ve derelerden şişeleme maksatlı mineralli sular ve doğal kaynak sularından SASKİ ve DSİ'nin görüşü bulunmayan su kullanımlarının tespitinin yapılması durumunda cezai yaptırımların ilgili kurumlarca uygulanması kararları alındı.

GÖLDEKİ SU SEVİYESİ GERİLİYOR

Kurak geçen aylar, yağış azlığı, artan buharlaşma gibi sebeplerden dolayı göldeki su seviyesi 31 Temmuz'da 29.88 metre, 1 Ağustos tarihinde 29.87 ve 21 Ağustos tarihinde 29.60 metre seviyesine geriledi.

ACİL EYLEM PLANI

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ise gölün 29.70 metre altına düşmesi durumunda acil eylem planını devreye koyacağını açıklamıştı.

Bu planda, endüstri alanında yapılacak kesintiler, park ve bahçe sulamalarının durdurulması, tarımsal faaliyetlerde içme suyu kullanımını önlemek için denetimlerin artırılması, turistik tesislerde bulunan veya süs niteliğinde olan havuzlara su verilmemesi ve konut ve ticari aboneliklerde su tüketimi yüksek olan vatandaşların takibe alınması gibi tedbirler yer alıyor.