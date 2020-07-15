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- Sarhoş müşterisini döven taksicinin lisansı iptal edildi
Sarhoş müşterisini döven taksicinin lisansı iptal edildi
- İHA
- 15.07.2020 - 10:00
Geçtiğimiz Cumartesi günü Ataşehir’de bir taksicinin yumruk attığı alkollü müşterisinin kim olduğu ortaya çıktı.
Alkollü müşterinin taksi ücretini ödemek istememesi üzerine, ikili arasında çıkan sözlü tartışma, müşterinin hakaret ve küfürleri sonucunda kavgaya dönüşmüştü.
İBRAHİM ERKAL'IN KARDEŞİ ÇIKTI
Kendisine küfür ve hakaret eden müşterisine 2 yumruk atarak yere seren taksici Murat D.'nin aracına binen alkollü şahsın, geçtiğimiz 11 Mayıs 2017’de vefat eden ünlü sanatçı İbrahim Erkal’ın kardeşi şarkıcı Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı.
Sarhoş müşterisini döven taksicinin lisansı iptal edildi - VİDEO
YOLCU TAŞIMA BELGESİ İPTAL EDİLDİ
Olayın ardından görüntülerin medyaya yansıması sonrası inceleme başlatan Toplu Taşıma Hizmetleri Müdürlüğü şoför Metin D. hakkında işlem yaparak Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’ni (TUDES) süresiz iptal etti.