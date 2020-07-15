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Sarhoş müşterisini döven taksicinin lisansı iptal edildi

Sarhoş müşterisini döven taksicinin lisansı iptal edildi

Kendisine küfür ve hakaret ettiği için yumruk attığı yolcusu İbrahim Erkal'ın kardeşi Abdullah Erkal çıkan taksicinin, yolcu taşıma belgesi iptal edildi.