Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli kayak gösterisi

AA & Ensonhaber

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ellerindeki meşalelerle zirveden kayarak inen JAK timleri, kayak pistinde demirden yapılan "Sarıkamış 110. Yıl" yazısını ateşleyle aydınlattı.

BİRÇOK DEVLET YETKİLİSİ İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ve çok sayıda vatandaşın katıldığı meşaleli gösteri büyük ilgiyle izlendi.

Etkinlik sonrası vatandaşlar, askerlerle hatıra fotoğrafları çektirme fırsatı buldu.