Sarıyer, Beykoz, Eyüp, Şile'ye dikkat: Saat verildi! 14.00 itibarıyla...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte çarşamba gününden bu yana etkili olan fırtınanın bugün şiddetini artırmasının beklendiğini açıkladı.

AKOM’dan yapılan açıklamada, özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde poyraz fırtınasının kısa süreli ve kuvvetli hamlelerle etkili olacağı belirtildi.

Yetkililer, fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini azaltmasının, cumartesi akşamı itibarıyla ise bölge genelinde sona ermesinin öngörüldüğünü kaydetti.

DALGALAR KABARDI

Hava Forum'a göre, rüzgar etkisini İstanbul'da daha da arttıracak.

Özellikle saat 14.00'dan sonra daha güçlü esecek.

Aynı zamanda Sarıyer, Beykoz, Eyüp, Şile gibi birçok yerde denize girmek bugün ve yarın yasak olacak.