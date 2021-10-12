İstanbul Sarıyer'de kaldığı cezaevinden izinli olarak çıkıp 3 farklı iş yerinden hırsızlık yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevine tekrar gönderilen şahsın hırsızlık anı kameraya yansıdı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Köybaşı Caddesi ve Meserburnu Caddesi’nde 3 farklı iş yerinden toplam 2 adet bilgisayar ve 12 bin 630 lira para çalındı. İş yeri sahipleri durumu fark ettikten sonra hemen polise bildirdi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Gelen ihbar üzerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Sarıyer Polisi güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti.

Sarıyer'de cezaevinden izinli olarak çıkan kişi, 3 farklı iş yerini soydu VİDEO

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Kimliği tespit edilen Serhat A.’nın daha önceden cezaevinde yattığı ve izinli olarak çıktığı belirlendi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmaları sonucu şahsın izini sürerek Fatih’te bir otelde kaldığını tespit etti.

YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serhat A. çıkarıldığı mahkeme sonucu cezaevine gönderildi.













