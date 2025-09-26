Şarkıcı Güllü’nün gerçek adı bakın neymiş! İşte albümleri ve şarkıları Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden biri olan Güllü’nün acı haberini oğlu duyurdu. Usta sanatçı balkondan düşerek hayatını kaybetti. İşte yıllar boyunca çıkardığı albümler ve dillere pelesenk olmuş şarkıları…

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Güllü, sevenlerini yasa boğan bir haberle gündeme geldi. Gerçek adı Gül Tut olan sanatçı, Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ölümüyle müzik camiasını derin üzüntüye boğan Güllü, güçlü sesi ve kendine has yorumuyla hafızalara kazınmıştı. Güllü, çıkardığı albümler ve dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla bir döneme damgasını vurdu. Müzik kariyerinde bıraktığı iz silinmez nitelikte. İşte albümleri ve unutulmaz şarkıları: ŞARKILARI VE ALBÜMLERİYLE BİR DÖNEME DAMGA VURDU Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, kariyeri boyunca seslendirdiği unutulmaz eserlerle milyonların kalbine dokundu. “Kasımpaşalıyım”, “Gülüm Var”, “Oyuncak Gibi”, “Değmezmiş Sana”, “Balıkesir Bandırma” ve “Benim Vicdanım Rahat” gibi şarkıları, sanatçıyı kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştırdı. Sanat yolculuğu 1990’lı yıllarda parlayan Güllü, ardı ardına çıkardığı albümlerle müzik piyasasında kalıcı bir iz bıraktı. ALBÜMLERİ Oyuncak Gibi (1994)

(1994) Yalan Sevgiler (1995)

(1995) Değmezmiş Sana (1996)

(1996) Kırılırım (1998)

(1998) Zalim Yar (2000)

(2000) Ve Ben (2002)

(2002) Hayatımın Yanlışı (2004)

(2004) Allah Yazdıysa Bozsun (2021)

