Şarkıcı İrem Derici: Alnım ana sütüm kadar ak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimler, kan örneklerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı İrem Derici, Beşiktaş'ta düzenlediği basın toplantısıyla süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Derici, "Tüm jandarma ve Adli Tıp ekibine teşekkür ederim. Hepimize bebek gibi davrandılar. Günün kolay geçmesi için ellerinden geleni yaptılar. Jandarma ekipleri de Adli Tıp tarafı da. Saç örneğimizi, kan örneğimizi verdik" dedi.

"BEN BU KARİYERİ UYUŞTURUCU GİBİ BİR BELAYLA RİSKE ATACAK KADAR APTAL MIYIM?"

Derici şunları söyledi:

"Sabah 07.00'da evden o şekilde alınmak beni çok üzdü. Bir telefonla hemen gidip ifademi, saç ve kan örneğimi verecek kadar açık bir kadınım. Şuna çok eminim. Hepinizden çok bu sonuçları ben bekliyorum. Alnım ana sütüm kadar ak. Uyuşturucu denilen bela, benim yakınımdan bile geçemez. Beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki ben bu konuların konuşulduğu ortamda bile durmam. Deli dolu bir kadınım. Evet kendime göre bir hayat yaşıyorum ama benim adımla uyuşturucunun yan yana gelmesi bile benim için çok büyük bir yanlış. Benim ve ailem için çok kırıcı bir şey. Bir kere ben tanıyabileceğiniz en zeki kadınlardan biriyim. 14 yıldır tırnaklarımla bu sektörde bir yer edindim. Milyonlarca insanları şarkılarımla eğlendirdim, ağlattım, güldürdüm. Sizce, ben bu kariyeri uyuşturucu gibi bir belayla riske atacak kadar aptal mıyım? İkincisi ben yoğun bakımda 2 ay kalmış biriyim. Canımı sokakta bulmadım. Hiçbir şekilde hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum"

"TEMİZ SONUÇLARINI BEN HERKES GİBİ ÇOK MERAK EDİYORUM"

Temiz sonuçlarını her yerde duyuracağını söyleyen Derici şu cümleleri kurdu:

"Başka bir hastanede daha tekrar kan ve saç örneği vereceğim. Ne olur ne olmaz diye. Gerekiyorsa mahalle mahalle gezerek o tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım. Sizden ricam nasıl bugün her yer bu olayı haber yaptıysa, tertemiz raporlarımın da sizler tarafından paylaşılmasını istiyorum. Çünkü gerçekten bu kariyer için çok emek harcadım. Ailemi üzmemek için elimden gelen her şeyi yaptım. Sonuçlar hızlıca gelsin ben de yapıştırayım sonuçları. Kendimden o kadar eminim ki. O yüzden bugün muhabir arkadaşlara el sallayarak girdim. Niye utanarak yürüyeceğim ki ben hiçbir şey yapmadım dedim. Bugün herkese neşe saçmak görevimdi. Çünkü hayatımda en sevdiğim şey"

"ALNIM ANA SÜTÜM KADAR AK"

Durumdan dolayı şaşkın olduğunu söyleyen Derici şunları söyledi:

"Gayet saygılı bir şekilde bize tüm süreci anlattılar. Kan ve saç örneği alacaklarını daha sonra darp raporu almak için başka bir hastaneye gideceğimizi anlattılar. Güldük eğlendik. Yeni dostlar edindim. Jandarma ekiplerini konserlerime davet ettim. Gelecekler. Ortada gerçekten hiçbir şey yok. Şaşkınım sadece. Ama bugün oradaki arkadaşlarımı güldürebilmek, onlara destek olmak bana iyi geldi. Kendimi güçlü hissediyorum. Alnım ana sütüm kadar ak. Sonuçlar hemen gelsin. Sokak sokak, daire daire gezeceğim, göstereceğim"

"BİZ BU AKŞAM MELİH'LE SÖZLENİYOR OLACAKTIK"

Bu akşam sözü olduğunu ancak iptal etmek zorunda kaldığını söyleyen Derici şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu akşam Melih'le sözleniyor olacaktık. Onun yerine buradayım. Size kısmetmiş. Yakında evlilik kurumuna adım atmayı hevesle bekleyen, hayat arkadaşına çok aşık bir kadın olarak evime gideceğim ve huzurla uyuyacağım. Sonuç her şeyi gösterecek. Bugün hepimizin telefonları yanımızdaydı, elimizden alınmadı. Birbirimize güç veriyoruz. Sonucun benim tarafımdan harika bir şekilde pozitif çıkacağını bilsem de yaşaması zor bir gündü. Birbirimize destek çıktık sadece ailelerimize üzüldük. Bugün için hazırlandılar. Biz dimdik ayaktayız. Benim adım boşuna 'Beton Derici' değil. Haftaya sözü yaparız. Geciktirmeye gerek yok. Zaten yüzüğümüzü taktık. Kendi aramızda sözlendik. Aile büyüğümüz kessin yüzüğümüzün ipini, sonra da en kısa zamanda inşallah düğün"

"OTOBÜSTE HERKES BİRAZ GERGİNDİ"

Otobüste gergin bir ortam olduğunu söyleyen Derici şunları belirtti:

"Otobüste herkes biraz gergindi. Trafik vardı. Başka araçlar bize yol açtı. Ambulans geldi, herkes panik oldu. Sosyal medyada herkes dedikodu dönmüştür yazıyor ama kimsede öyle bir hal yoktu. Herkes şok içindeydi. Ben sürekli yerli yersiz espri yaptım. Benim hayatla başa çıkma stilim bu. Bugünü inşallah bir anı olarak arkada bırakacağız. Ben hiç gerilmedim. Başka arkadaşlarım ağladığı için ya da hiçbir şeyin farkında olmadıkları için onlara kafam takıldı. Meriç de çok sağlam durdu. Anne sütü almak için pompası geldi, eşi eve süt götürdü. Garip duygular yaşadık. Sanırım en çok Meriç benim içime işledi. Bebeğine kavuştu. Şu an herkes evinde. Hadise Ankara'ya konsere gitti. 'Asla iptal etmiyorsun, çık o konsere yık ortalığı' dedim. Gayet iyiyiz"

Basın açıklaması sonrası şarkıcı İrem Derici, ikinci kez saç ve kan örneği vermek için hastaneye gitti.