Bolu Dağı’nda kar yağışı ulaşımı zorlaştırıyor

- Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri sürücüleri uyardı.
- Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için sürekli kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
- Yetkililer, sürücüleri kış koşullarına uygun ekipman kullanımı ve trafik kurallarına uyma konusunda bilgilendirdi.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman şiddetini artıran yağış, sürücüler için görüş mesafesini düşürüyor.
EKİPLER YOLU AÇIK TUTMAK İÇİN SAHADA
Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması amacıyla bölgede sürekli kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmaların, yağış süresince aralıksız devam edeceği bildirildi.
SÜRÜCÜLERE KIŞ LASTİĞİ VE ZİNCİR UYARISI
Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri kış lastiği bulunmayan araçlarla yola çıkmamaları konusunda uyardı. Araçlarda zincir, takoz ve çekme halatı bulundurulmasının önemine dikkat çeken ekipler, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.
HIZ VE TAKİP MESAFESİNE DİKKAT ÇAĞRISI
Yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollamanın kazalara davetiye çıkarabileceğini belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.