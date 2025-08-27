Sauna diyenler yanıldı! Meğer en sağlıklısı buymuş

Tarih boyunca insanlar, sıcak su banyolarından Roma hamamlarına, geleneksel saunalardan modern infrared saunalara kadar çeşitli pasif ısı terapilerini sağlıklarını desteklemek için kullandı.

Bu yöntemler sadece rahatlama sağlamıyor, aynı zamanda kardiyovasküler sağlığı destekliyor, stresi azaltıyor ve bazı hastalık risklerini düşürüyor.

Isı, vücuda nüfuz ederek kan damarlarını genişletiyor, kalp atış hızını artırıyor ve dolaşımı hızlandırıyor.

Sauna ve sıcak küvet, günümüzde de hem rahatlama hem de sağlık amacıyla yaygın olarak tercih edilen iki yöntem olarak öne çıkıyor. Ancak uzun süredir merak edilen soru, hangisinin daha fazla sağlık faydası sağladığı.

Oregon Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, bu soruya açıklık getirdi.

SAUNA MI, SICAK KÜVET Mİ?

Oregon Üniversitesi’nde insan fizyolojisi uzmanı Christopher Minson liderliğinde yapılan yeni bir araştırma, sıcak küvet, sauna ve infrared saunanın vücut üzerindeki etkilerini karşılaştırdı. Çalışmaya, 20–28 yaş arası sağlıklı, sigara kullanmayan ve düzenli ilaç kullanmayan 20 genç yetişkin katıldı. Katılımcılar, her yöntem için 10’ar kez laboratuvara davet edildi.

Her seans öncesi, sırası ve sonrasında vücut sıcaklığı, kan basıncı, kalp atış hızı, kalbin yükü ve bağışıklık sistemi aktiviteleri ölçüldü. Araştırmanın çarpıcı sonucu, sıcak küvetin diğer yöntemlere göre vücutta daha belirgin ve olumlu etkiler yarattığı oldu.

Araştırmanın baş yazarı Jessica Atencio, sıcak küvetin etkisini şöyle açıkladı:

“Sıcak suya girdiğinizde, vücudunuz terleme yoluyla ısıyı atma konusunda daha az etkili olur. Su, vücudunuzun çevresini tamamen sarar ve bu da çekirdek vücut sıcaklığında daha güçlü bir artış sağlar. Saunalarda ise hava ile temas halinde olduğunuz için terleme yoluyla ısıyı daha kolay kaybedersiniz.”

Bu durum, sıcak küvetin derin dokulara daha yoğun ısı ulaştırdığını, kan akışını artırdığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve inflamatuar yanıtları iyileştirdiğini gösteriyor.

Araştırma ayrıca, sıcak küvetin egzersiz yapamayanlar için de ideal bir alternatif olduğunu ortaya koyuyor. 45 dakikalık bir küvet seansı, kalp atış hızını artırarak ve damarları genişleterek, egzersize benzer faydalar sunuyor.