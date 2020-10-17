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    Şavşat ilçesinde koronavirüs vaka sayısı 2’ye düştü

    Artvin'in 'sakin şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması ile vaka sayıları büyük oranda geriledi.
    • DHA
    • 17.10.2020 - 14:28
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    Şavşat ilçesinde koronavirüs vaka sayısı 2’ye düştü

    Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğal güzellikleri ve yetiştirilen doğal ve organik ürünleri ile ünlü 'sakin şehir' ünvanlı Artvin’in Şavşat ilçesinde görülen az sayıda koronavirüs vakası üzerine sıkı tedbirler uygulandı.

    Yetkililer, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyardı, ilçeye dışarıdan gelenlerin karantinada kalmasını sağladı.

    NEREDEYSE SIFIRLANDI

    Alınan sıkı tedbirler sayesinde az sayıdaki koronavirüs vakaları neredeyse sıfırlandı. 4 gün önce vakanın kalmadığı ilçede dün 2 kişinin test sonucunun pozitif çıktı.

    Bu kişilerinde evlerinde tutulduğu öğrenildi.

    Yaklaşık 17 bin nüfuslu ilçede yetiştirdikleri doğal ve organik ürünlerle beslenen ilçe halkı, sosyal izolasyona önem veriyor, kurallara uymayı sürdürüyor.

    Şavşat ilçesinde koronavirüs vaka sayısı 2’ye düştü #1

    “KORONAVİRÜSÜ İLÇEDEN TEMİZLEME AŞAMASINA GELDİK”

    Şavşat'ta yaşayan Sultan Odabaş, çok şükür vakaları sıfırlamaya yakın olduklarını belirterek, "Bu müjdeli haberi duyduk, vaka sayısı sıfıra yaklaştı. Hakikaten çok titiz ve tedbirli davrandık. Uyarılan her konuda dikkatli olduk. Toplu yerlerden uzak durduk, sosyal mesafe, maske, hijyen bunlar zaten vazgeçilmez. İşte sonuç, Şavşatlılar olarak koronavirüsü ilçeden temizleme aşamasına geldik. Çok mutluyuz. Aynı hassasiyetle devam edeceğiz. Bu noktada ilçe yetkililerinin de sık sık denetimleri oldu, bizleri uyardı. Hep birlikte bunu başardık." dedi.

    Şavşat ilçesinde koronavirüs vaka sayısı 2’ye düştü #2

    “REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ”

    Alim Gümüş de, "Şavşat halkı kurallara, kanunlara uyar, demokrasiye riayet eder. Koronavirüs konusunda da kurallara uyduk ve beklenen oldu, Şavşat'ta vaka sayısı azaldı. Rehavete kapılmayacağız, aynı titizlikle devam ederek Şavşat'ta virüsü temizleyeceğiz." diye konuştu.

    Şavşat ilçesinde koronavirüs vaka sayısı 2’ye düştü #3

    “ŞAVŞAT HALKI ÇOK BİLİNÇLİ DAVRANDI”

    Esnaf Hakan Altun ise "Şavşat halkı koronavirüs konusunda çok bilinçli davrandı. Konulan kurallara harfiyen uydu. Zaten nüfusun çoğunluğu köylerde yaşıyor. Doğal ve organik beslenerek kurallara uyarak bugün Şavşat'ta vaka sayısını sıfıra yaklaştı. Yine aynı tedbirlerle biz vatandaşlar olarak tamamen vakaların sona ermesi için kurallara uyarak yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

    Şavşat ilçesinde koronavirüs vaka sayısı 2’ye düştü #4

    Şavşat ilçesinde koronavirüs vaka sayısı 2’ye düştü #5

    Şavşat ilçesinde koronavirüs vaka sayısı 2’ye düştü #6

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