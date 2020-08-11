Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantının ardından yapılan açıklamada, "Türkiye tam bağımsız savunma sanayii yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir" denildi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, savunma sanayiindeki gelişmeler ele alınırken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı.

"TÜRKİYE KARARLI BİR ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDECEKTİR"

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, “Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik birimlerimizin son dönemde sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde büyük bir başarıyla sürdürdüğü harekâtlarda kullandığı pek çok sistemin Türk savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünler olduğu gündeme getirilerek, yerli ve milli savunma sanayiinin önemi ve değeri bir kez daha vurgulanmıştır. Kovid-19 kaynaklı salgın sürecinde savunma sanayimizin kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin vermeden çalıştığı, yerli ve milli teknoloji alanında önemli başarılara imza attığı belirtilen toplantıda, salgın sonrası dönemde de çalışmaların büyüyen bir kararlılıkla devam edeceği, sektörler arası tecrübe paylaşımına ve ihracata özel bir önem verileceği dile getirilmiştir. Türkiye tam bağımsız savunma sanayii yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.