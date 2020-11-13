Sayıştay savcılıklarına atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

Sayıştay savcılıklarına ilişkin gerçekleştirilen atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Sayıştay savcılıklarına atamalar yapıldı. Yapılan atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

ATANAN SAYIŞTAY SAVCILARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre; Ali Karatürk, Ertan Erüz, Muammer Çolak ve Mustafa İlhan, Sayıştay savcısı olarak atandı.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.