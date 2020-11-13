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    Sayıştay savcılıklarına atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

    Sayıştay savcılıklarına ilişkin gerçekleştirilen atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA
    • 13.11.2020 - 04:57
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 08:57
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    Sayıştay savcılıklarına atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

    Sayıştay savcılıklarına atamalar yapıldı. Yapılan atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

    ATANAN SAYIŞTAY SAVCILARI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre; Ali Karatürk, Ertan Erüz, Muammer Çolak ve Mustafa İlhan, Sayıştay savcısı olarak atandı.

    Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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