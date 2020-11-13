Sayıştay savcılıklarına atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
Sayıştay savcılıklarına ilişkin gerçekleştirilen atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
- AA
- 13.11.2020 - 04:57
- Güncelleme : 13.11.2020 - 08:57
Sayıştay savcılıklarına atamalar yapıldı. Yapılan atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
ATANAN SAYIŞTAY SAVCILARI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre; Ali Karatürk, Ertan Erüz, Muammer Çolak ve Mustafa İlhan, Sayıştay savcısı olarak atandı.
Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.