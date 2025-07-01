Seferihisar’daki yangında hayvanlar da unutulmadı: 35 can kurtarıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi’nde dün başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesi sürerken alevlerin yaklaştığı Atatürk Mahallesi, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bu sırada bir evde yaşayan üç kişi, tahliye sırasında yavru kedileri ve köpeklerinin içeride kaldığını belirterek jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Narlıdere Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği (NARKUT) ekipleri sevk edildi.

25 YAVRU KEDİ VE 10 KÖPEK KURTARILDI

Yoğun dumana rağmen harekete geçen NARKUT ekipleri, mahsur kalan hayvanları bulunduğu evden çuvallarla çıkararak güvenli bölgeye taşıdı. Kurtarılan 25 kedi yavrusu ve 10 köpek, canlı hayvan taşıma aracıyla Akarca Mahallesi’ndeki hayvan barınağına gönderildi.

Dernek Başkanı Nevar Emir, yangının çıktığı andan itibaren bölgede olduklarını belirterek, “Evde çok sayıda kedi vardı. Elimizden geleni yaptık, içeride fark ettiğimiz başka hayvanları da çıkardık. Toplamda 35 hayvanı kurtardık. Onlar bizim canımız, her şeyimiz.” dedi.

Dernek üyesi Hacer Kırkayak da ekip olarak yangın sahasındaki çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, “Hem insanlara hem de hayvanlara ulaşmak için çabalıyoruz.” ifadelerini kullandı.