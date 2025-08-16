Şeflerin kıymayı tane tane pişirme yöntemi: Tek malzeme yetiyor, tadı lokum gibi oluyor

Restoranlarda kıyma içeren yemeklerin lezzetini denediğinizde, kıymanın asla aynı dokuda olmadığını fark etmiş olabilirsiniz.

Çoğumuz kıymayı kavururken tahta kaşık, spatula ya da çatal kullanarak parçalamaya çalışıyoruz.

Ancak mutfak uzmanları, işin sırrının bambaşka bir mutfak gerecinde saklı olduğunu söylüyor.

KIYMAYI LOKUM GİBİ YAPIYOR

Evde kıyma kavururken karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, etin tavada topaklanmasıdır. Bu durum hem dokuyu bozuyor hem de lezzetin eşit dağılmasını engelliyor.

Patates ezici, kıyma pişirmenin en etkili araçlarından biri. Tavada kıymayı nazikçe ezdiğinizde, et küçük, pürüzsüz ve eşit boyutlarda parçalara ayrılıyor. Böylece daha dengeli bir pişirme sağlanırken kıymanın dokusu da restoran kalitesine ulaşıyor.

Bir diğer püf noktası ise karbonat kullanımı. 500 gram kıymaya çeyrek çay kaşığı karbonat eklemek, etin pH seviyesini yükselterek pişirme sürecini kolaylaştırıyor. Kısa bir süre dinlendirildikten sonra pişirilen kıyma, hem daha yumuşak hem de daha lezzetli hale geliyor.