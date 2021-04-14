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    Şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmaya başladı

    Kocaeli'de yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan şehirler arası seyahat kısıtlamasına uymayan sürücülere ceza kesildi.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 21:42
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    Şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmaya başladı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı saatler 19.00’u gösterdiğinde Kocaeli’de de uygulanmaya başlandı.

    POLİS DENETLEME YAPTI

    D-100 yolu üzerinde ve TEM yolu gişelerinde denetim yapan polis ekipleri, gelen bütün araçları tek tek durdurarak, araçta bulunanların seyahat izin belgelerini sordu.

    İZİN BELGESİ OLMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ

    Seyahat izin belgesi olmayanların ya da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmayan kişilere ceza uygulandı.

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