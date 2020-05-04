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    Şemdinli'de PKK'ya ait 5 EYP düzeneği ele geçirildi

    Jandarma ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 adet EYP ele geçirilirken, çok sayıda malzeme bulundu.
    • DHA
    • 04.05.2020 - 12:00
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    Şemdinli'de PKK'ya ait 5 EYP düzeneği ele geçirildi

    Hakkari'de jandarma ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Şemdinli İlçesi Tütünlü Köyü ve Seve Mahallesi kırsal alanına operasyon düzenledi.

    5 EYP VE MALZEMELER BULUNDU

    Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda, 5 adet uzaktan kumandalı EYP düzeneği, 77 metre kablo, 1 pil bloğu ve 2 adet küçük pil, 1 adet T40 bomba atar mühimmatı, 2 fünye, 1 akü, 2 güç kaynağı, 1 AK-47 kalaşnikof şarjörü ve 30 adet silaha ait fişek, 23 metre infilaklı fitil, 9 koli bandı, 25 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Tespit edilen patlayıcı maddeler olay yerinde etksiz hale getirilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

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