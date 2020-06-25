Dolar
6.8582
0.0364%
Euro
7.7171
-0.0181%
Altın
1766.58
0.294%
Borsa
114060.56
-0.3393%
G. Altın
389.678
0.3665%
Bitcoin
64179.8
-0.9029%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Serdar Savaş'ın korona sürecindeki çelişkileri

    Korona hakkında farklı değerlendirmelerde bulunan Dr. Serdar Savaş, açıklamalarının tümünde kendisiyle çelişti.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 11:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Serdar Savaş'ın korona sürecindeki çelişkileri #1

    TV programlarının vazgeçilmez konusu korona...

    Hal böyle olunca programlar için prof'lar doktorlar kanal kanal gezer oldu.

    O doktorlardan biri de Serdar Savaş...

    Savaş, son olarak Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında karşımıza çıkmıştı.

    Programda  grafiğin yanlış olduğunu belirten Savaş, melektaşlarına hakaretler savurmuştu.

    Serdar Savaş'ın korona sürecindeki çelişkileri #2

    KORONA SÜRECİ BOYUNCA ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

    Savaş'ın, katıldığı tüm programlarda savunduğu tezlerin hepsi birbirinden farklı

    İlk programlarda "Koronadan korkmayın" diyen Savaş, bugünlerde sınava girecek öğrenciler için felaket senaryoları yazıyor...

    Korona vakalarının Türkiye'de yayılmadan önceki konuşmalarından bugüne farklı açıklamalarda bulunan Savaş'ın açıklamalarını, sizler için derledik...

    Serdar Savaş'ın çelişkili koronavirüs açıklamaları İZLE

    Görüş Bildir