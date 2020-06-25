Serdar Savaş'ın korona sürecindeki çelişkileri

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Korona hakkında farklı değerlendirmelerde bulunan Dr. Serdar Savaş, açıklamalarının tümünde kendisiyle çelişti.

TV programlarının vazgeçilmez konusu korona...

Hal böyle olunca programlar için prof'lar doktorlar kanal kanal gezer oldu.

O doktorlardan biri de Serdar Savaş...

Savaş, son olarak Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında karşımıza çıkmıştı.

Programda grafiğin yanlış olduğunu belirten Savaş, melektaşlarına hakaretler savurmuştu.

KORONA SÜRECİ BOYUNCA ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Savaş'ın, katıldığı tüm programlarda savunduğu tezlerin hepsi birbirinden farklı

İlk programlarda "Koronadan korkmayın" diyen Savaş, bugünlerde sınava girecek öğrenciler için felaket senaryoları yazıyor...

Korona vakalarının Türkiye'de yayılmadan önceki konuşmalarından bugüne farklı açıklamalarda bulunan Savaş'ın açıklamalarını, sizler için derledik...

Serdar Savaş'ın çelişkili koronavirüs açıklamaları İZLE