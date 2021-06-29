İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Şevval Sam, konser verdi. Etkinlik arabalı olmasına rağmen vatandaşlar sahne önüne geldi. Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

İzmit Belediyesi tarafından İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen arabada konser etkinliğinde Şevval Sam sahne aldı.

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe araçlarıyla gelenler, otoparka alındı.

“ÇOK ÖZLEMİŞİZ”

Şevval Sam yaklaşık 2 saat boyunca sahnede şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar araçlarından inerek sahne önüne gelip sanatçının şarkılarına eşlik ederken sosyal mesafe kurallarını unuttu.

Konsere ailesiyle birlikte gelen Melisa Üner, "Böyle arabalı bir konsere bile büyük bir heyecanla geldik. Çok özlemişiz. Çok güzel bir ortam var. Çok memnunuz." dedi.

Şevval Sam konserinde koronavirüs unutuldu ViDEO

“BU KADAR İNSANIN İLGİ GÖSTERMESİ ÇOK HOŞ”

Uzun süredir evde kaldıklarını söyleyen Özay Doğan, "Uzun bir süredir evdeyiz, kapalıyız. Artık o günlerin sonunun gelmesini diliyoruz. Hep birlikte eğleniyoruz burada. Vatandaşların ilgisi de çok fazla. Birçok insan burada. Bundan dolayı da çok mutlu oldum. Bu kadar insanın ilgi göstermesi çok hoş." diye konuştu.

“KENDİMİZE GELDİĞİMİZİ HİSSEDİYORUZ”

Daha fazla konser olmasını istediğini belirten Umut Tarım, "Uzun bir süredir pandemiden dolayı konserler yoktu. Bu yepyeni bir tat, yepyeni bir huzur oldu. Kendimize geldiğimizi hissediyoruz. İnşallah daha da devamı olur. Hep beraber açız buna. Daha nice konserlerde buluşmak dileğiyle." dedi.