Seyahatte 'Aile Yılı' indirimi başladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ederek, ailelerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak amacıyla ulaşımda önemli indirimler sağladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ailece seyahatin artık daha avantajlı hale geldiği vurgulandı.

AİLELERE ULAŞIMDA BÜYÜK İNDİRİM

Uçak, tren ve otobüs seyahatlerinde yüzde 15’ten yüzde 50’ye varan indirim sağlandığı kaydedildi.

Buna göre, aynı aileden en az 3, en fazla 9 kişiye uçak seyahatlerinde yüzde 15 indirim uygulanıyor.

Trenlerde ise ailelere yüzde 15, yeni evlenenlere yüzde 50 indirim yapılıyor. Otobüs firmaları da an az 2, en fazla 4 kişilik ailelere yüzde 40'a varan indirim sağlıyor.

"ARTIK AİLECE YOLA ÇIKMAK DAHA AVANTAJLI"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın paylaşımında ise şöyle denildi: