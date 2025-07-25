Sıcaklar ne zaman bitecek? İşte serinleten tarih...

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde termometreler, 42 ilde 35 derecenin üzerini gösterdi.

Hafta başında yurda giriş yapan Afrika sıcakları, Basra sıcakları ile birleşince nem kaçınılmaz oldu.

Megakent İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 dereceyi bulurken, vatandaşlar kavurucu sıcaklarla baş etmeye çalıştı.

Vatandaşlar sıcaklar ter dökerken, havaların serinleyeceği tarih merak edildi.

Bu kapsamda gözler meteoroloji verilerine ve uzmanlara çevriliyor.

HAVA NE ZAMAN SERİNLEYECEK

Sıcaklıkların 27 Temmuz'a kadar çok yüksek olması beklenirken, sonraki haftalarda da ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Ancak nem seviyesi birçok ilde cuma günü ardından hissedilir şekilde düşecek.

Sıcaklıklar ise pazartesi-salı günü ve akabinde yine kendini hissettirecek.